Адвокат Киркорова объяснил, откуда у певца появился многомиллионный долг

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал о причинах появления у российского певца многомиллионного долга. Как пояснил правозащитник в комментарии «Звезде», Киркоров взял ипотеку на приобретение недвижимости и своевременно выплачивал кредит.

Однако позже банк перестал существовать, при этом от лица правопреемников финансовой организации Киркорову был предложен способ погашения долга, вызвавший сомнение в своей законности.

«Филипп Бедросович приобрел недвижимость, взял ипотеку в банке, банк прогорел, прогоревший банк совершенно неожиданно отправил Филиппу предложение оплачивать его ипотеку, долг на какой-то очень странный счет... Почему-то вносить нужно было на счет какого-то человека...» - рассказал Добровинский, обратив внимание, что предложение по погашению кредита напоминало аферу.

По словам адвоката, Киркоров прекратил вносить платежи до решения суда. В ходе судебных заседаний правопреемники банка и представители Киркорова определяли точную сумму долга.

«Решение суда было, там они пытались что-то сделать с процентами, ничего не получилось, мы все проценты обнулили, осталось тело долга, которое Филипп может заплатить в любой момент», - пояснил Добровинский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей.