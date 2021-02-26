В Нижнем Новгороде женщину достали живой из-под завалов после взрыва газа
Как сообщили в МЧС, в дальнейшем она будет госпитализирована в профильное медицинское учреждение.
© Видео: VK, ЭКИПАЖ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ © Фото: VK, ЭКИПАЖ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Спасателям удалось достать женщину живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где ранее произошел взрыв газа. У пострадавшей обнаружены ожоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.
«Спасатели извлекли из-под завалов женщину с ожогами. Пострадавшей оказывают первую помощь на месте, в дальнейшем она будет госпитализирована в профильное медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
Напомним, взрыв произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте происшествия в Нижнем Новгороде.