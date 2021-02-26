Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео

В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме утром в пятницу, 26 февраля, в Нижнем Новгороде.

На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.

Напомним, взрыв произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте происшествия в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось о том, что спасателями проверяется информация о возможном нахождении людей под завалами.

Подробности произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, пострадали два человека. Госпитализировали одного мужчину, спасатели извлекают из-под завалов женщину. Еще одна женщина также может находиться под завалами.