Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
На опубликованных в соцсетях кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.
© Видео: Мензелинск FM 99.7, VK © Фото: Мензелинск FM 99.7, VK
В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме утром в пятницу, 26 февраля, в Нижнем Новгороде.
На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.
Напомним, взрыв произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте происшествия в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось о том, что спасателями проверяется информация о возможном нахождении людей под завалами.
Подробности произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, пострадали два человека. Госпитализировали одного мужчину, спасатели извлекают из-под завалов женщину. Еще одна женщина также может находиться под завалами.