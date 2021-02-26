В Минздраве назвали количество вакцинированных от коронавируса россиян

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек.

«Прививки получили почти четыре миллиона человек», - подчеркнул Брико во время научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».

По его словам, в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.

Ранее Николай Брико заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается к лету. При этом в следующий осенне-зимний период может быть новый подъем.

Кроме того, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что коронавирус в России отступает.