Избитый участник группы «Машина времени» рассказал о своем состоянии

Участник группы «Машина времени» Александр Дитковский рассказал о травмах, которые он получил, когда его избили на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

Музыкант заявил, что будет находиться в больнице несколько дней, ему необходима операция, которая была запланирована на начало следующей недели, сообщает РИА Новости. У Дитковского перелом лицевой кости со смещением. Он также отметил, что пытался защититься от нападавших, однако их было много.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», - объяснил он.

Ранее артист рассказывал, что прежде не встречал нападавших. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги. После отказа Дитковского дать деньги злоумышленники набросились на него и избили.

По предварительной информации, нападавших было около пяти человек. Представители музыканта написали заявление в полицию, преступников разыскивают.