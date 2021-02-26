Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Избитый участник группы «Машина времени» рассказал о своем состоянии

Анна Назайкина
11:55 26.02.2021
После отказа Дитковского дать деньги злоумышленники набросились на него и избили, сломав ему лицевую кость.
Избитый участник группы «Машина времени» рассказал о своем состоянии
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Участник группы «Машина времени» Александр Дитковский рассказал о травмах, которые он получил, когда его избили на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. 

Музыкант заявил, что будет находиться в больнице несколько дней, ему необходима операция, которая была запланирована на начало следующей недели, сообщает РИА Новости. У Дитковского перелом лицевой кости со смещением. Он также отметил, что пытался защититься от нападавших, однако их было много.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», - объяснил он.

Ранее артист рассказывал, что прежде не встречал нападавших. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги. После отказа Дитковского дать деньги злоумышленники набросились на него и избили.

По предварительной информации, нападавших было около пяти человек. Представители музыканта написали заявление в полицию, преступников разыскивают.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:01 Эксклюзив
Российские дипломаты рассказали о своем путешествии на дрезине из Северной Кореи
12:46 В стране и мире
Захарова заявила, что Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии
12:28 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
08:55 В стране и мире
Видео
Метровые лужи и гололед: как в регионах России сражаются с резкой оттепелью после аномальных морозов
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.