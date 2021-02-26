В Минздраве назвали возможный срок нового подъема заболеваемости COVID-19 в РФ

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается к лету. При этом в следующий осенне-зимний период может быть новый подъем.

По его словам, не совсем правильно называть рост заболеваемости «волнами», так как «речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса» в определенные периоды года, передает РИА Новости.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период», - отметил Брико в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что коронавирус в России отступает. По словам главы ведомства, за последние три недели число пациентов больниц с коронавирусом сократилось более чем на 30%. По словам Мурашко, кампания по вакцинации населения произвела «позитивный эффект».