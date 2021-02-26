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Диетолог назвала главную ошибку, которая мешает быстро похудеть

Светлана Иванова
11:02 26.02.2021
Не следует резко ограничивать себя в калориях, считает эксперт.
Диетолог назвала главную ошибку, которая мешает быстро похудеть
© Фото: Ello, Unsplash
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Диетолог предостерегла людей, начинающих худеть, от резкого ограничения в калориях и отказа от многих продуктов. По мнению эксперта, такая практика чревата психологическими сложностями, быстрым срывом и еще большим набором веса. Как заявила диетолог Рейчел Пол в комментарии NDTV, пытаясь снизить вес, следует ставить реальные цели, так результат будет более ощутимым и быстрым.

Идеальным, по мнению специалиста, является составление плана питания на неделю и наполнение холодильника соответствующими продуктами.

Также Пол посоветовала ограничить размер порции потребляемой еды вместо отказа от углеводов и устраивать себе перекусы орехами, семечками, греческим йогуртом или творогом. По словам специалиста, делать это следует осознанно, поняв, в какие часы появляется особая тяга что-нибудь съесть.

Специалист также определила список идеальных продуктов для завтрака. По ее мнению, это богатые белками и жирами яйца, лосось и авокадо. Кроме того, диетолог призвала не забывать во время обеда и ужина наполовину наполнять свою тарелку овощами и зеленью.

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