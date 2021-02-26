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«Самый веселый на площадке»: актриса Синякина о Вячеславе Голоднове

Анна Назайкина
11:14 26.02.2021
Актер из фильма «Ворошиловский стрелок» скончался накануне, 25 февраля, в возрасте 72 лет.
«Самый веселый на площадке»: актриса Синякина о Вячеславе Голоднове
© Фото: teatrkaluga.ru
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Актер Вячеслав Голоднов был самым веселым человеком на площадке. Таким мнением  со «Звездой» поделилась его коллега по фильму «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина. Она также добавила, что от знакомства с ним у нее остались самые теплые воспоминания.  

«Мы были знакомы. Остались чувства и ощущения, что я встретилась с каким-то очень добрым и теплым человеком. Может быть, самым веселым на площадке, каким-то наполненным особенной, очень живой энергией. Он очень много шутил, у него еще был образ такого шутника дворового. Он помогал себе играть этот образ или он действительно был вот такой - я не знала так глубоко его. Было очень много такого открытого тепла - вот это я запомнила», - сказала она.  

Ранее сообщалось, что Голоднов скончался 25 февраля. С 2005 года он играл в Калужском драматическом театре. Кинозрителю актер знаком по своим ролям в кинокартинах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

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