«Самый веселый на площадке»: актриса Синякина о Вячеславе Голоднове

Актер Вячеслав Голоднов был самым веселым человеком на площадке. Таким мнением со «Звездой» поделилась его коллега по фильму «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина. Она также добавила, что от знакомства с ним у нее остались самые теплые воспоминания.

«Мы были знакомы. Остались чувства и ощущения, что я встретилась с каким-то очень добрым и теплым человеком. Может быть, самым веселым на площадке, каким-то наполненным особенной, очень живой энергией. Он очень много шутил, у него еще был образ такого шутника дворового. Он помогал себе играть этот образ или он действительно был вот такой - я не знала так глубоко его. Было очень много такого открытого тепла - вот это я запомнила», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Голоднов скончался 25 февраля. С 2005 года он играл в Калужском драматическом театре. Кинозрителю актер знаком по своим ролям в кинокартинах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».