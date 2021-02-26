В стране и мире МЧС проверит сообщения о возможном нахождении людей под завалами в Нижнем Новгороде Виктория Ивашечкина На данный момент проводится эвакуация жильцов дома. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: По последним данным МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения находятся на месте происшествия в Нижнем Новгороде. Проверяется информация о возможном нахождении людей под завалами. Напомним, ранее сообщалось о том, что в пятницу утром, 26 февраля, произошел взрыв газа в пристройке к 12-этажному жилому дому. «По прибытии было установлено, что в пристроенном помещении к 12-этажному кирпичному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением», - заявили в МЧС. На данный момент проводится эвакуация жильцов дома. Причины произошедшего уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика