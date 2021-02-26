МЧС проверит сообщения о возможном нахождении людей под завалами в Нижнем Новгороде
На данный момент проводится эвакуация жильцов дома.
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По последним данным МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения находятся на месте происшествия в Нижнем Новгороде. Проверяется информация о возможном нахождении людей под завалами. Напомним, ранее сообщалось о том, что в пятницу утром, 26 февраля, произошел взрыв газа в пристройке к 12-этажному жилому дому.
«По прибытии было установлено, что в пристроенном помещении к 12-этажному кирпичному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением», - заявили в МЧС.
На данный момент проводится эвакуация жильцов дома. Причины произошедшего уточняются.