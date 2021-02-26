СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера

После Второй мировой войны США приютили у себя тысячи нацистов и коллаборационистов, некоторые из которых были политическими лидерами, сотрудничавшими с фашистским режимом. Об этом написал обозреватель CNN Лев Голинкин.

«Мы не просто дали им убежище - в некоторых случаях мы приветствовали и защищали их, скрывали от правосудия. Уже давно пора это признать», - указал обозреватель в материале, выдержки из которого приводит ИноTV.

Журналист обратил внимание, что официальная риторика американских властей отличается от реального положения дел. В частности, недавно из США депортировали бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера, что преподнесли как «триумф правосудия». Исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон, комментируя тот случай, заявил, что США «не является прибежищем для тех, кто участвовал в преступлениях нацистов».

Однако, по словам Голинкина, сегодня депортировать редких обнаруженных преступников мало - необходимо «положить конец приятной, но ложной идее», что в США не терпят нацистов. Так, обозреватель CNN привел в пример биографии многих сторонников Адольфа Гитлера, которые в итоге оказались в США, где получили возможность воплощать в жизнь «американскую мечту».

Например, в рамках так называемой операции «Скрепка» в США были завербованы 120 ученых из Третьего рейха, включая ракетостроителя Вернера фон Брауна, который после переезда в Америку начал работать на NASA. При этом Голинкин назвал операцию редким случаем, когда американское правительство официально признало сотрудничество с нацистами, хотя на самом деле Вашингтон принял гораздо больше сторонников Гитлера.

Так, убежище в США получил украинский коллаборационист Ярослав Стецько, который во время Второй мировой войны входил в экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН-Б)* (запрещена в РФ. - Прим. ред.), члены которой убивали тысячи евреев по всей республике. Переехав в Америку, Стецько возглавил местную ячейку организации, был вхож в высшие эшелоны власти в Вашингтоне и пользовался репутацией «антикоммунистического борца за свободу», обратил внимание обозреватель CNN.

Автор материала вспомнил и о Казисе Шкирпе, который во время войны возглавлял Литовский фронт активистов, сыгравший главную роль в расправе над местными евреями, а затем бежал в США и работал в Библиотеке конгресса. Юозас Амбразявичюс-Бразайтис, подписавший приказы о создании первого концлагеря в Литве, тоже нашел пристанище в Америке. Как и венгерский поэт Альберт Васс, известный своими антисемитскими взглядами и сражавшийся на стороне нацистов. Как и бывший министр иностранных дел пронацистского режима в Словакии Фердинанд Дюрчанский, который организовал депортацию 68 тысяч евреев.

По словам Голинкина, зачастую главной причиной для предоставления убежища тысячам подобных Стецько в США являлось противостояние коммунизму, и западные разведслужбы во время холодной войны искали в фашистах и антисемитах поддержку с целью ослабления влияния Кремля в Восточной Европе.



Обозреватель CNN подчеркнул, что вчерашние сторонники Гитлера получили в США не только убежище, но и шанс реализовать американскую мечту.

«На протяжении последних 70 лет, пока их жертвы лежали в ямах, лишенные даже подобающих захоронений, они старели, заводили семьи, налаживали отношения с соседями, строили церкви и школы», - указал автор статьи.

Именно поэтому «мы должны положить конец приятной, но ложной идее о том, что живим в стране, где не терпят нацистов», отметил Голинкин, подчеркнув, что США нужно не только депортировать оставшихся нацистов, но и признать причину, по которой они изначально сюда попали.

*ОУН-Б - экстремистская организация, запрещенная в РФ.