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Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

Анна Назайкина
10:24 26.02.2021
С 2005 года он играл в Калужском драматическом театре. Также известен по своим ролям в картинах «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».
Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
© Фото: kino-teatr.ru
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Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в кинокартине «Ворошиловский стрелок», скончался. Об этом сообщил на странице в Facebook его коллега Вячеслав Орляченко. По его словам, Голоднов ушел из жизни накануне, 25 февраля.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга... нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек... я люблю его всей душой, я думаю, Господь заберет его в рай, только так! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка... это сильная потеря для всех... Царствие небесное», - написал Орляченко.

Голоднову было 72 года. С 2005 года он играл в Калужском драматическом театре. Кинозрителю актер знаком по своим ролям в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

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