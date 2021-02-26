Руины и дым: кадры с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде. На них запечатлены последствия происшествия и работа экстренных служб.

На кадрах можно увидеть, что пристройка, где произошел хлопок, разрушена, в небо поднимаются клубы густого белого дыма. На месте работают спасатели, проводится эвакуация жителей дома.

Взрыв произошел утром в пятницу, 26 февраля, в пристройке к 12-этажному жилому дому, в котором, по предварительной информации, располагался суши-бар. Telegram-канал LifeShot сообщает о двух пострадавших: одного из них уже передали скорой помощи, другой все еще находится в доме, так как не может выйти самостоятельно.