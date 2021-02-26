«Оказывают давление»: депутат «Оппозиционной платформы» прокомментировал задержания и обыски в офисе партии

Депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива прокомментировал прошедшие ночью обыски и задержания в офисе партии. По словам политика, это типичный пример системной работы власти по дискредитации нашей партии.

«Произошла ситуация, в которой пытаются дискредитировать и оказывать давление на «Оппозиционную платформу - За жизнь», вторую парламентскую фракцию», - отметил Кива.

При этом, по словам лидера партии Виктора Медведчука, «сейчас, как никогда, в стране идеологию диктуют националисты, а правительство идет у них на поводу».

Напомним, прошедшей ночью десятки полицейских и спецслужбы Украины окружили офис партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в центре Киева.

Свои действия силовики объяснили неким расследованием. В нем якобы фигурирует автобус охранной фирмы, которая обеспечивает безопасность территории. Девять ее сотрудников буквально вытащили из машины и задержали.

При этом, по словам депутатов, техника даже не двигалась с места и все охранники постоянно находились на дежурстве. Они считают, что все происходящее - это очередная провокация против оппозиции.