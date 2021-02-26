Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офтальмолог рассказала, в каких случаях помогает гимнастика для глаз

Тамара Астапенкова
00:49 26.02.2021
По словам профессора Татьяны Шиловой, ношение очков и упражнения для глаз - две вещи не взаимосвязанные.
Офтальмолог рассказала, в каких случаях помогает гимнастика для глаз
© Фото: Golnar sabzpoush rashidi, Pexels.com
Читайте нас на:

Может ли гимнастика для глаз избавить человека от очков и в каких случаях ее нужно делать рассказала телеканалу «Звезда» офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова.

«Гимнастика для глаз может восстановить только функциональные нарушения, но никак не изменить анатомию глаз. Когда мы говорим о гимнастике, то имеем в виду, что глаз утомился, мышца внутри глаза стала более напряженной. В этом случае, выполняя определенный комплекс упражнений, мы ее расслабляем, даем возможность работать более сбалансировано», - пояснила врач.

Она отметила, что если в глазу уже произошли анатомические изменения, такие как близорукость или осевая близорукость.Когда глаз вытянулся в длину и изменилась его форма, то офтальмологи не могут обещать человеку, что упражнениями он избавится от очков.

«Ношение очков и упражнения - две вещи не взаимосвязанные. Когда человек носит линзы или очки, то упражнениями мы можем только заставить глаз работать более правильно», - рассказала Шилова.

Она пояснила, что есть мышцы, которыми человек может управлять, а есть работающие рефлекторно.

«Есть мышцы, которыми мы можем управлять. Это те мышцы, которые двигают наш глаз. Но внутри глаза есть мышцы, которые работают рефлекторно. Управлять ими мы не можем», - отметила профессор.

Татьяна Шилова объяснила, почему офтальмологи часто назначают гимнастику для глаз, особенно детям.

«Когда человек длительное время находится перед гаджетом или компьютером, а фокус установлен на близком расстоянии, то мышца все время напряжена. Без отдыха она может дать стойкое напряжение, при этом у человека усиливается близорукость. Усиление - это как раз функциональная часть ухудшения зрения, и с ней мы боремся», - пояснила офтальмолог.

Она отметила, что взрослые, выполняя упражнения для глаз, чувствуют определенное облегчение после этого.

«В детском возрасте длительное зрительное напряжение ведет к росту глазного яблока, и способствует прогрессированию близорукости. В детском возрасте упражнения особенно полезны. Их назначают как комплекс лечения и контроля близорукости на фоне ношения очков», - сказала Шилова.

Врач уточнила, что гимнастику для глаз можно делать один раз в день. По времени комплекс занимает не более 5 - 7 минут. Если человек длительное время работает за компьютером, то делать упражнения нужно чаще. А сам комплекс должен быть коротким, достаточно 1 - 2 минут. Шилова посоветовала, делать упражнения после часа работы за компьютером.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
Вирусный цугцванг: как COVID-19 поставил на колени всю Европу
22:06 В стране и мире
Видео
«Травля и запугивание»: в ОПЗЖ выступили с заявлением после обысков рядом с офисом партии
16:26 Армия
Видео
Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики
19:57 В стране и мире
ЕС продлил на год санкции против Белоруссии
17:14 Вопросы истории
Видео
Шансы были: что говорится в уникальных записях Бурденко о ранении Пушкина
Популярное
Популярное
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.