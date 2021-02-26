Офтальмолог рассказала, в каких случаях помогает гимнастика для глаз

Может ли гимнастика для глаз избавить человека от очков и в каких случаях ее нужно делать рассказала телеканалу «Звезда» офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова.

«Гимнастика для глаз может восстановить только функциональные нарушения, но никак не изменить анатомию глаз. Когда мы говорим о гимнастике, то имеем в виду, что глаз утомился, мышца внутри глаза стала более напряженной. В этом случае, выполняя определенный комплекс упражнений, мы ее расслабляем, даем возможность работать более сбалансировано», - пояснила врач.

Она отметила, что если в глазу уже произошли анатомические изменения, такие как близорукость или осевая близорукость.Когда глаз вытянулся в длину и изменилась его форма, то офтальмологи не могут обещать человеку, что упражнениями он избавится от очков.

«Ношение очков и упражнения - две вещи не взаимосвязанные. Когда человек носит линзы или очки, то упражнениями мы можем только заставить глаз работать более правильно», - рассказала Шилова.

Она пояснила, что есть мышцы, которыми человек может управлять, а есть работающие рефлекторно.

«Есть мышцы, которыми мы можем управлять. Это те мышцы, которые двигают наш глаз. Но внутри глаза есть мышцы, которые работают рефлекторно. Управлять ими мы не можем», - отметила профессор.

Татьяна Шилова объяснила, почему офтальмологи часто назначают гимнастику для глаз, особенно детям.

«Когда человек длительное время находится перед гаджетом или компьютером, а фокус установлен на близком расстоянии, то мышца все время напряжена. Без отдыха она может дать стойкое напряжение, при этом у человека усиливается близорукость. Усиление - это как раз функциональная часть ухудшения зрения, и с ней мы боремся», - пояснила офтальмолог.

Она отметила, что взрослые, выполняя упражнения для глаз, чувствуют определенное облегчение после этого.

«В детском возрасте длительное зрительное напряжение ведет к росту глазного яблока, и способствует прогрессированию близорукости. В детском возрасте упражнения особенно полезны. Их назначают как комплекс лечения и контроля близорукости на фоне ношения очков», - сказала Шилова.

Врач уточнила, что гимнастику для глаз можно делать один раз в день. По времени комплекс занимает не более 5 - 7 минут. Если человек длительное время работает за компьютером, то делать упражнения нужно чаще. А сам комплекс должен быть коротким, достаточно 1 - 2 минут. Шилова посоветовала, делать упражнения после часа работы за компьютером.