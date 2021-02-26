Жесткие ограничения и ускорение поставок вакцин: ЕС прокомментировал ситуацию с COVID-19

Эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в Евросоюзе, остается серьезной. Власти считают, что жесткие ограничительные меры нужно сохранить.

«Новые варианты вируса создают дополнительные проблемы, поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин», - сказано в аккаунте Европарламента в Twitter.

В заявлении, которое было принято по итогам первого дня саммита ЕС, говорится, что Брюсселю необходимо ускорить процесс выдачи разрешений на создание и распространение вакцин.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств Евросоюза согласились с введением в будущем электронных сертификатов вакцинации.

Напомним, что в настоящее время Российский фонд прямых инвестиций работает с Европейским агентством по лекарственным средствам, чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе.