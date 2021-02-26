ЕС объявил персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы

После высылки посла Евросоюза из Каракаса Брюссель решил объявить персоной нон грата главу дипломатической миссии Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», - сказано в документе.

Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Брюссель ввел очередные санкции в отношении Каракаса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, если Евросоюз не изменит санкционную политику в отношении его страны, то Каракас больше никогда не пойдет на сделки или диалог с Брюсселем.