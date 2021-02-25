Орехи назвали спасением от преждевременной смерти

Включение в рацион большого количества орехов, богатых растительным белком, защищает от преждевременной смерти, вызванной сердечно-сосудистыми заболеваниями, и снижает риск развития деменции у женщин старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования, результаты которого опубликованы в Journal of the American Heart Association.

В ходе работы ее авторы провели анализ пищевых привычек более чем 100 тысяч женщин в возрасте 50-79 лет, которые приняли участие в национальном исследовании Women's Health Initiative в 1993-1998 годах.

Ученые изучили, как часто добровольцы употребляли в пищу яйца, молочные продукты, птицу, красное мясо, рыбу, моллюсков и растительные белки, содержащиеся в тофу, орехах, бобах и горохе.

Выяснилось, что у женщин, которые чаще включали в пищу продукты, богатые растительным белком, на девять процентов сократился риск смерти, и на 12 и 21 процент - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции ответственно.

Более того, при отказе от всего красного мяса, яиц или молочных продуктов и употреблении вместо них орехов снижается риска смерти от всех причин на 12-47 процентов в зависимости от заменяемого вида белка.