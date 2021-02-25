В Латвии с мемориала советским воинам украли пушку. Все произошло в городке в 130 километрах от Риги.

Еще 23 февраля, когда к памятнику на Братской могиле ветераны возлагали цветы, орудие стояло на месте. А уже на следующий день утром пушки не было.

Где она - неизвестно. Но некоторые местные политики, комментируя случившееся, поддержали вандалов. Например, депутат Сейма от праворадикального Национального блока написал в соцсетях, что СССР - это якобы оккупирующая держава и установленные ею символы незаконны.

Все это не оставили незамеченным в постоянном представительстве России в ОБСЕ. Наши дипломаты осудили кражу пушки и призвали местные власти расследовать инцидент. Мемориал, на котором она была установлена, был создан в 1976 году.