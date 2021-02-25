Си Цзиньпин провозгласил победу над бедностью в Китае
За последние восемь лет государство инвестировало в борьбу с бедностью порядка $246 млрд.
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Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью в стране. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе собрания, посвященного достижениям Китая в этой области.
«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена», - цитирует Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».
Лидер страны отметил, что проблема решена практически для 100 млн сельских жителей и 128 тысяч деревень, которые переступили черту бедности.
«Совместными усилиями Коммунистической партии Китая и китайского народа одержана полная победа над абсолютной бедностью», - добавил Си Цзиньпин.
По словам председателя КНР, за последние восемь лет государство инвестировало в борьбу с бедностью около $246 млрд.