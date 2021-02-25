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В Пентагоне увидели в России «устойчивую угрозу» для Европы и США

Виктория Ивашечкина
08:10 25.02.2021
Москва, в частности, по мнению американского военного ведомства, якобы пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников Штатов».
В Пентагоне увидели в России «устойчивую угрозу» для Европы и США
© Фото: David Mark, Pixabay
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Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс рассказал, что РФ якобы остается угрозой для существования США и Европы, несмотря на введенные против нее экономические санкции.

«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», - отметил Уолтерс на форуме ассоциации ВВС.

Также он перечислил обвинения в отношении российской стороны. Москва, в частности, по мнению Уолтерса, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США», передает ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили о планах обсудить Россию с союзниками по НАТО. В американском военном ведомстве отметили, что «Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе США». В то же время, сам представитель Пентагона подчеркнул, что Штаты планируют развивать сотрудничество с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес.

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