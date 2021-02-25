Посол России в США рассказал о влиянии пандемии на культурный обмен между странами

Пандемия внесла серьезные изменения в планы взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами в области культуры и истории, однако постепенно оно будет восстанавливаться. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что, несмотря на информационную борьбу против России в Штатах, времена, когда русские и американцы «стояли плечом к плечу» и вместе отстаивали свои национальные интересы, не должны быть забыты. Антонов напомнил, что каждый год 25 апреля - в день исторической встречи на Эльбе - российские дипломаты совместно с представителями Пентагона и Госдепаратмента возлагают венки к плите «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона.

«Пандемия внесла серьезные изменения, конечно, во все наши планы, практически все мероприятия были отменены. Тем не менее мы думаем о том, чтобы постепенно восстановить это взаимодействие с американцами в культурной области, так и в исторической», - сказал посол.

Антонов добавил, что совместно с представителями Минобороны России проводится много мероприятий, направленных в том числе на отстаивание исторической правды на фоне антироссийской риторики. Дипломат также выразил надежду, что в этом году удастся провести празднование 9 Мая, так как количество зараженных коронавирусом в Штатах начинает постепенно снижаться.