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Инфекционисты оценили вероятность третьей волны коронавируса в РФ

Виктория Ивашечкина
08:17 25.02.2021
По словам специалистов, можно говорить о новых волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается.
Инфекционисты оценили вероятность третьей волны коронавируса в РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что возможный весенний подъем заболеваемости коронавирусом не совсем корректно будет называть третьей волной COVID-19.

По его словам, новое увеличение заболеваемости будет в середине весны. Тогда до России дойдет «британский» штамм коронавируса. На тот момент у россиян еще не сформируется полноценная иммунная прослойка. По словам Тимакова, еще одной причиной может послужить то, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

Врач подчеркнул, что можно говорить о новых волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

При этом профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что летом число новых случаев заболевания может снизиться, но при этом осенью возможен некий небольшой всплеск заболеваемости.

Кроме этого, доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новая волна COVID-19 в Москве уже невозможна, передает RT

«Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной», - подчеркнул специалист.

По его словам, для тех стран, где осталось много непереболевших и невакцинированных людей, риски вспышки остаются.

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