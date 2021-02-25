Российские саперы обезвредили почти 700 боеприпасов в Лаосе

Российские военные инженеры обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов в Лаосе. Во время разминирования аэродрома саперы обнаружили сотни американских кассетных авиабомб и артиллерийских боеприпасов разного калибра. Все снаряды они уничтожили.

Разминирование осложняется тем, что боеприпасы находятся очень глубоко, некоторые на глубине почти 2 метра. Кроме того, почва в Лаосе богата железом и обычные металлоискатели могут давать сбой. Поэтому российские военные используют самые современные средства поиска. Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос.