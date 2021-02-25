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Москву накроет аномально низкое атмосферное давление

Иван Линдеманн
06:06 25.02.2021
Давление понизится на 10 миллиметров ниже средних значений, которые держались много лет.
Москву накроет аномально низкое атмосферное давление
© Фото: ТРК Звезда Алексей Иванов
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Двадцать седьмого февраля в российской столице ожидается сильное понижение атмосферного давления. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

По словам синоптика, давление понизится на 10 миллиметров ниже средних значений, которые держались много лет. К субботе это значение будет на 30 миллиметров ниже, чем было 23 февраля, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в несколько регионов РФ придет резкое потепление. В Москве в четверг температура приблизится к нулевой отметке – это значит, что менее чем за двое суток станет на 23-30 градусов теплее.

Как Вильфанд уточнил, такое резкое потепление приведет к хмурой и мрачной погоде, что едва ли обрадует москвичей. Кроме того, в четверг будет идти мокрый снег с дождем, а ветер усилится. Такое изменение погоды затронет заметную часть европейской России.

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