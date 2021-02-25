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Метеозависимым людям рассказали о лучшем способе улучшить самочувствие

Анна Касаткина
06:58 25.02.2021
Специалисты советуют изменить свой рацион питания в дни резких перепадов давления.
Метеозависимым людям рассказали о лучшем способе улучшить самочувствие
© Фото: Andrea Piacquadio, pexels.com
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Улучшить самочувствие метеозависимым людям во время перепадов атмосферного давления может помочь отказ от соли и острых блюд, а также «быстрых» углеводов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления», - сказал он.

По словам Гурфинкеля, лучшим решением станет полный отказ от соли. Кроме того, в дни резких перепадов давления нужно исключить из рациона «быстрые» углеводы - продукты с большим содержанием сахара. Предпочтение в питании необходимо отдать овощам и не слишком сладким фруктам, в умеренных количествах также рекомендуется употреблять гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

В центральной России из-за атмосферных вихрей на текущей неделе будут наблюдаться резкие перепады давления. В субботу, 27 февраля, оно будет на 10 миллиметров ниже многолетней нормы.

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