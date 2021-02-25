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Малышева назвала способы восполнения дефицита витамина A

Виктория Ивашечкина
06:39 25.02.2021
При этом, как отметила врач, при передозировке витамин повышает риск рака, особенно рак легких.
Малышева назвала способы восполнения дефицита витамина A
© Фото: pixabay
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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые восполняют дефицит витамина A.

В этот список, по словам медика, входит печень трески (20 суточных норм в 100 граммах), сухая паприка и замороженная петрушка (по 10 суточных норм в 100 граммах), обычная печень (6 суточных норм в 100 граммах), морковь (3 суточные нормы в 100 граммах).

«Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые «супербогаты» витамином А», - отметила Малышева.

Врач объяснила, что у витамина есть предельно допустимые дозы. В сутки дозировка не должна быть больше 1300 МКГ для всех полов и возрастов.

«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах», - отметила Малышева в своих соцсетях.

По словам врача, витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее.

Ранее врачи раскрыли опасность передозировки витамина D. По словам специалистов, при избыточном приеме этого витамина может появиться головная боль, тошнота и даже зуд кожи. Безопасная доза составляет 600 МЕ.

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