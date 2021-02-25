Испытательный пуск возвращаемой МБР Minuteman 3 в США сняли на видео

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman 3. Запуск прошел из шахты на базе Ванденберг в Калифорнии.

Тестовая программа прошла успешно, отметили в Пентагоне. Ракета с имитатором боеголовки пролетела около семи тысяч километров и поразила цель в водах Тихого океана недалеко от Маршалловых островов.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о новой разработке, а о проверке уже существующих образцов и оценке состояния техники. По словам американского командования, средства ядерного сдерживания США на этих учениях показали свою способность справиться с внешними угрозами.