Испытательный пуск возвращаемой МБР Minuteman 3 в США сняли на видео
Запуск проводился для проверки существующих образцов и оценки состояния техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman 3. Запуск прошел из шахты на базе Ванденберг в Калифорнии.
Тестовая программа прошла успешно, отметили в Пентагоне. Ракета с имитатором боеголовки пролетела около семи тысяч километров и поразила цель в водах Тихого океана недалеко от Маршалловых островов.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о новой разработке, а о проверке уже существующих образцов и оценке состояния техники. По словам американского командования, средства ядерного сдерживания США на этих учениях показали свою способность справиться с внешними угрозами.