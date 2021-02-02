Магия холода: посреди казахстанских степей вырос «ледяной вулкан»

В Казахстане прямо посреди степи вырос крупный «ледяной вулкан». Летом в этих местах все цветет зеленью, с приходом зимы и сильных холодов же, в свою очередь, появляется подобное чудо природы.

Эффект извержения достигается за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли во время минусовых температур. Высота такого природного изваяния может достигать 14-ти метров.

Несмотря на то, что достопримечательность находится довольно далеко от столицы, а конкретнее в четырех часах езды, там всегда много людей. Все спешат сфотографироваться с ледяным вулканом, пока не начались оттепели. Турфирмы даже организуют к нему специальные экскурсии.