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Россия отправит в Германию более 300 тысяч респираторов

Алена Миронова
06:13 02.02.2021
Интерес компаний из Европы к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции.
Россия отправит в Германию более 300 тысяч респираторов
© Фото: Кимрская фабрика им. Горького, YouTube
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В Минпромторге России заявили о поставке более чем 300 тысяч респираторов в Германию. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале - марте 2021 года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что первый контракт был оформлен на 170 тысяч респираторов, а второй - на 150 тысяч. Интерес компаний из Европы к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции.

Согласно информации ведомства, заказы на поставку респираторов в Германию фабрика получила благодаря содействию торгового представительства РФ в ФРГ.

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