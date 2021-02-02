Музыкальный лейбл отказался работать с Мэрилином Мэнсоном из-за обвинений в издевательствах

Компания звукозаписи Loma Vista Recordings, с 2015 года сотрудничавшая с Мэрилином Мэнсоном, расторгла контракт с музыкантом. Причиной подобного решения послужили обвинения в издевательствах, выдвинутые против звезды.

В компании заявили, что работа над продвижением нового альбома исполнителя, вышедшего в 2020 году, будет прервана немедленно. Кроме того, лейбл принял решение далее не браться за проекты Мэнсона.

Все упоминания артиста были удалены с сайта Loma Vista Recordings. Об этом пишет Hollywood Reporter. За время сотрудничества с лейблом музыкант успел записать и выпустить три альбома.

Ранее американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, известная по роли в сериале «Мир Дикого Запада», сообщила, что подвергалась издевательствам со стороны Мэнсона. Вуд состояла в отношениях с певцом четыре года, и некоторое время жила в гнетущей атмосфере страха возмездия. Еще четыре женщины поддержали актрису и сообщили об аналогичном поведении Мэнсона.