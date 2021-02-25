Психолог рассказала, как отучить ребенка есть в комнате

Психолог Алиса Метелина дала советы родителям, как отучить ребенка есть не на кухне. По ее словам, самый легкий способ - это не приучать свое чадо есть в комнате под мультики.

Если ребенок все-таки уже привык есть в комнате, то необходимо вводить правило и приводить в качестве примера поведение родителей, считает психолог.

«Нужно ребенку сказать, что мы кушаем на кухне. Посмотри: папа кушает на кухне, мама кушает на кухне, - вся семья кушает на кухне. Конечно, ребенку будет сложно понять, почему раньше было можно, а теперь нельзя», - пояснила телеканалу «Звезда» Метелина.

Она предупредила, что ребенок будет пытаться отстаивать свои права и в этом случае нельзя идти у него на поводу.

«Он будет сопротивляться. Очень важный момент: если вы один раз установили эти правила и сами их придерживаетесь, то сопротивление достаточно быстро прекратится. А если вы пойдете на поводу у ребенка, то сделаете хуже не только себе, но и ребенку», - сказал психолог.

Ребенок поймет, что с помощью истерики можно добиться своего. И тогда будет эскалация этой ситуации, уточнила Метелина.