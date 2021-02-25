Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Алеппо строители приступили к восстановлению главного автовокзала

Алексей Алексеев
05:19 25.02.2021
Завершить реконструкцию здания планируют уже к концу 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Сирии в провинции Алеппо строители начали восстанавливать разрушенное в годы войны здание автовокзала, при помощи которого осуществлялось транспортное сообщение с восточными провинциями страны.

Еще совсем недавно Куруд Наджар закончила с красным дипломом технический университет. Сейчас молодому специалисту доверили спроектировать новый облик восточного вокзала Алеппо.

Раньше девушка-инженер работала в основном с чертежами и счетами, сейчас уже контролирует ход работ на строительной площадке.

«Это самый главный вокзал Алеппо, потому что он соединяет Алеппо с восточными провинциями. Когда мы пришли сюда, здесь было на 90% все разрушено. Уже полгода как мы тут все восстанавливаем», - рассказала главный инженер восстановительных работ восточного вокзала Куруд Наджар.

Вокзал восстанавливают постепенно. Сейчас идут работы по строительству главного терминала. Но даже в таком виде вокзал принимает и отправляет пассажиров. Уже введен в эксплуатацию стояночный комплекс.

«Раньше, во время войны, нам приходилось собирать пассажиров с улицы. Договаривались по телефону, и как только заканчивалась бомбежка, приезжали за людьми. Постоянно был обстрел в городе, вокзал не работал. Сейчас после открытия парковки на автостанции стало гораздо удобнее работать», - рассказал водитель рейсового автобуса Юсуф Але-Уви.

Завершить реконструкцию планируют уже к концу 2021 года. Хорошо зарекомендовавший себя инженер уже получила новое задание от городских властей. После завершения работ на вокзале под ее руководством будут отстраивать городской авторынок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:49 В стране и мире
«Не очень радостно»: в Гидрометцентре рассказали о грядущем стремительном потеплении
00:14 В стране и мире
Первая партия «Спутника V» прибыла в Никарагуа
23:54 В стране и мире
Байден на год продлил режим ЧС в США из-за коронавируса
22:00 Армия
Боевики произвели минометный обстрел пункта пропуска «Серакаб» в Идлибе
20:57 Эксклюзив
Видео
«Это охота на россиян»: посол Антонов раскрыл масштабы преследований граждан РФ в США
Популярное
Популярное
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
Видео
Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.