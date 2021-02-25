В Алеппо строители приступили к восстановлению главного автовокзала

В Сирии в провинции Алеппо строители начали восстанавливать разрушенное в годы войны здание автовокзала, при помощи которого осуществлялось транспортное сообщение с восточными провинциями страны.

Еще совсем недавно Куруд Наджар закончила с красным дипломом технический университет. Сейчас молодому специалисту доверили спроектировать новый облик восточного вокзала Алеппо.

Раньше девушка-инженер работала в основном с чертежами и счетами, сейчас уже контролирует ход работ на строительной площадке.

«Это самый главный вокзал Алеппо, потому что он соединяет Алеппо с восточными провинциями. Когда мы пришли сюда, здесь было на 90% все разрушено. Уже полгода как мы тут все восстанавливаем», - рассказала главный инженер восстановительных работ восточного вокзала Куруд Наджар.

Вокзал восстанавливают постепенно. Сейчас идут работы по строительству главного терминала. Но даже в таком виде вокзал принимает и отправляет пассажиров. Уже введен в эксплуатацию стояночный комплекс.

«Раньше, во время войны, нам приходилось собирать пассажиров с улицы. Договаривались по телефону, и как только заканчивалась бомбежка, приезжали за людьми. Постоянно был обстрел в городе, вокзал не работал. Сейчас после открытия парковки на автостанции стало гораздо удобнее работать», - рассказал водитель рейсового автобуса Юсуф Але-Уви.

Завершить реконструкцию планируют уже к концу 2021 года. Хорошо зарекомендовавший себя инженер уже получила новое задание от городских властей. После завершения работ на вокзале под ее руководством будут отстраивать городской авторынок.