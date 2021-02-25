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Правильные подушки и позы: косметолог раскрыла секреты сохраняющего молодость сна

Иван Линдеманн
04:08 25.02.2021
Нужно спать не менее семи часов в день, а лучше - восемь-девять. Кроме того, важно ложиться и просыпаться в правильное время.
Правильные подушки и позы: косметолог раскрыла секреты сохраняющего молодость сна
© Фото: pixabay
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Важную роль в сохранении красоты и молодости играет качественный сон. Однако не все люди знают, как именно нужно спать, какое использовать одеяло и подушки. Секрет раскрыла косметолог Светлана Жабоева.

«Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», - сказала она в интервью радио Sputnik.

Косметолог сообщила, что во время сна должен быть хороший отток лимфы и крови в шее. Для этого необходимо правильно выбрать подушку. В противном случае с утра человек будет просыпаться отекшим и с заломами на коже лица.

Однако подушки для профилактики морщин - это всего лишь маркетинговый ход. Этот предмет может быть любым. Главное, чтобы его высота была не меньше половины размера плеча.

Одну из главных ролей играет и продолжительность сна. Для сохранения молодости и красоты нужно спать не менее семи часов в день, а лучше - восемь-девять. Кроме того, важно ложиться и просыпаться в правильное время.

«Лучше раньше ложиться и раньше вставать. Это более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца. Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных ритмов», - отметила специалист.

Не стоит пить много воды на ночь. Это может грозить отеками. Перестать злоупотреблять напитками лучше за три-четыре часа до сна.

Следующий враг красоты - нанесение косметических средств за несколько минут до сна. Жабоева рассказала, что им нужно дать как минимум полчаса, чтобы впитаться. А засыпать с патчами под глазами вообще запрещено - силиконовая пленка нарушает дыхание кожи.

Также перед сном важно тщательно очищать тело и лицо от косметики и накопившихся за день загрязнений.

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