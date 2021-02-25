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Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 в Москве

Тамара Астапенкова
04:37 25.02.2021
По словам Владислава Жемчугова, в тех странах, где еще много не переболевших и не вакцинированных людей, остаются риски всплеска по заболеваемости.
Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве новая волна коронавируса уже не возможна, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«В Москве новая волна, я считаю, уже невозможна. Тут некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», - рассказал Жемчугов.

Он уточнил, что  по российским регионам прогноз можно делать исходя из статистики по антителам. По словам иммунолога, в тех странах, где еще много не переболевших и не вакцинированных людей, остаются риски всплеска по заболеваемости.

«Самое такое место - это Китай, где осталось много миллионов не переболевших», - приводит РИА Новости слова Жемчугова.

Ранее в ВОЗ сообщили, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, худший сценарий уже позади.

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