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Не хватает пенсии: экс-президент Польши Валенса ищет подработку

Анна Берестовая
05:34 02.02.2021
Бывший политик не может продолжать зарабатывать лекциями из-за пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший президент Польши Лех Валенса ищет подработку. Политик признался журналистам, что в свои 77 лет не может спокойно прожить на пенсию в 6 тысяч злотых (более 120-ти тысяч рублей). А все дело в том, что супруга Валенсы, по его словам, тратит больше, чем он зарабатывает.

Раньше основным источником дохода для бывшего президента были лекции, с которыми он выступал по всему миру. Однако пандемия, закрытие границ и ограничение авиасообщения перекрыли эти заработки. Об этом пишет REGNUM.

Валенса рассказал, что лучше всего себя чувствовал, когда трудился по специальности - электриком. Но с тех пор, как он последний раз имел дело с электротехническим оборудованием, прошли десятки лет. Сегодня бывший президент уже не уверен, что осилит новые технологии.

Ранее бывший лидер европейской страны объявил о своем банкротстве. Он рассказал, что из-за недостатка средств в этом году никто не получил от него подарков.

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