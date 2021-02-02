Не хватает пенсии: экс-президент Польши Валенса ищет подработку

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет подработку. Политик признался журналистам, что в свои 77 лет не может спокойно прожить на пенсию в 6 тысяч злотых (более 120-ти тысяч рублей). А все дело в том, что супруга Валенсы, по его словам, тратит больше, чем он зарабатывает.

Раньше основным источником дохода для бывшего президента были лекции, с которыми он выступал по всему миру. Однако пандемия, закрытие границ и ограничение авиасообщения перекрыли эти заработки. Об этом пишет REGNUM.

Валенса рассказал, что лучше всего себя чувствовал, когда трудился по специальности - электриком. Но с тех пор, как он последний раз имел дело с электротехническим оборудованием, прошли десятки лет. Сегодня бывший президент уже не уверен, что осилит новые технологии.

Ранее бывший лидер европейской страны объявил о своем банкротстве. Он рассказал, что из-за недостатка средств в этом году никто не получил от него подарков.