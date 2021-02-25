Врач назвал способ избавиться от кругов под глазами

Синие круги под глазами являются не только одним из признаков усталости и недосыпа, но и могут говорить о нарушениях кровообращения. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова.

По словам врача, если синие круги под глазами у человека имеются с молодого или подросткового возраста, но при этом не являются семейной особенностью, то необходимо искать причины этого.

«Это может быть недостаточность кровообращения, которая связана с анемией. Например, нужно искать явный или скрытый железодефицит. Иногда это может быть недостаточность кровообращения, связанного с нарушениями в шейном отделе позвоночника или воротниковой зоне», - пояснила Баскакова.

Она отметила, что если синяки под глазами появились у человека недавно, то ситуацию можно исправить при помощи косметических средств. Она посоветовала использовать крема и сыворотки, в состав которых входит кофеин, аскорбиновая кислота, но при условии, что на нее нет аллергии.

«Также помогут помочь крема с пептидами, с сосудоукрепляющими компонентами, типа растительных биофлавоноидов. Не возбраняется легкий самомассаж, но аккуратно, не растягивая кожу. Также можно делать деликатное протирания кубиками льда. И не только глазки, а все лицо», - рассказала дерматолог-косметолог.

Она добавила, что из-за долгого сидения за компьютером, недостаточности свежего воздуха, страдают ткани не только под глазами. Но на веках кожа тонкая с близко расположенными сосудами, поэтому именно эта область привлекает внимание.

«По факту синие круги под глазами могут являться симптомом плохого кровообращения в целом и плохой оксигенациии тканей, то есть плохого насыщения кислородом», - подытожила врач.

Ранее дерматолог назвал синие круги под глазами одним из основных признаков усталости, которые образуются в результате перенапряжения зрительных нервов. В качестве причин появления синяков под глазами врач назвал длительное использование компьютера, регулярный недосып или переутомление.