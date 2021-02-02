СМИ: Минпромторг предложил помогать нуждающимся россиянам деньгами на продукты

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением ввести в России продовольственную поддержку нуждающихся. Соответствующий доклад, по данным СМИ, был направлен в правительство заместителем главы ведомства Виктором Евтуховым.

Для реализации инициативы предлагается использовать механизм с ежемесячными выплатами, которые смогут получить беременные, дети, а также люди, находящиеся в больницах и интернатах.

«Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания», - пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Представитель кабмина также добавил, что на данный момент реализация предложенных мер поддержки не рассматривается.