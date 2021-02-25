Азаров объяснил цель закрытия трех оппозиционных каналов на Украине

Закрытие Владимиром Зеленским трех оппозиционных каналов является первым шагом к тому, чтобы лишить население альтернативной точки зрения. Такое мнение высказал в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

«Закрытие трех оппозиционных каналов, которые имели общую аудиторию порядка 17 миллионов зрителей, то есть львиную долю населения, - это как раз шаг в том направлении, чтобы лишить полностью альтернативной точки зрения», - сказал Николай Азаров.

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов. Срок наложенных санкций составляет пять лет. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.