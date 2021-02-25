В Финляндии могут вернуть режим ЧП из-за коронавируса

В четверг, 25 февраля, правительство Финляндии может снова объявить в стране чрезвычайное положение из-за ухудшения эпидемической обстановки. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщила телекомпанияYle.

Официального подтверждения данной информации нет. СМИ отмечают, что власти планируют ужесточить работу общепита. Это, как ожидается, снизит число случаев заболевания коронавирусом и разгрузит систему здравоохранения.

Напомним, что в Финляндии режим ЧП был введен весной 2020 года, во время первой волны коронавируса. Тогда в стране были закрыты все рестораны, кафе, бары. Еду можно было заказывать только навынос. В настоящее время заведения общепита работают, но по сокращенному графику.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в Финляндии превысило 55 тысяч человек. От инфекции за весь период пандемии скончались 734 пациента.