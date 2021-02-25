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«Двойные стандарты зашкаливают»: Азаров оценил признание МИД Германии «законности» санкций против Медведчука

Тамара Астапенкова
01:40 25.02.2021
По мнению бывшего премьера Украины, даже Порошенко не решился на такое грубое нарушение Конституции.
«Двойные стандарты зашкаливают»: Азаров оценил признание МИД Германии «законности» санкций против Медведчука
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Какие последствия для экономики Украины могут быть от новых санкций Владимира Зеленского, рассказал в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

«Первоочередной задачей для Украины является восстановление экономики. Ведь экономика продолжает падать. Итоги его правления за почти уже два года, говорят о том, что кадровый состав неудовлетворительный», - сказал Николай Азаров.

Он добавил, что государственный долг Украины на сегодняшний день приближается к 100 миллиардам долларов.

«Инвестиционный климат на Украине давно разрушен и равен нулю. Нельзя ухудшить то, чего не существует в действительности. Ни один разумный человек сейчас не инвестирует в страну, которая откровенно говорит, что ведет боевые действия, что преследует своих бизнесменов, вводит санкции», - пояснил Азаров.

Напомним, что Владимир Зеленский 19 февраля ввел персональные санкции президента Украины против лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Что касается санкций, то даже Порошенко при всем своем пренебрежении к законодательным нормам, не решился на такое грубое нарушение Конституции», - считает бывший премьер-министр Украины.

Азаров отметил, что в стране настолько зомбированное общество, что достаточно кого-то объявить пророссийским агентом, то санкциям будет аплодировать добрая половина населения.

«Меня удивляет другое, что на санкции в отношении Медведчука отреагировал МИД Германии. Это те люди, которые совсем недавно вопили по Навальному. Теперь они заявили, что санкции укладываются в те нормы права, к которым привыкли. Это лицемерие, эти двойные стандарты - они зашкаливают», - сказал Азаров.

Напомним, что в Донбассе ситуация готова взорваться в любой момент. При этом представители Украины в Трехсторонней контактной группе уже не скрывают, что могут  перейти к силовому сценарию в Донбассе.

По мнению бывшего украинского премьера, команда Зеленского может начать военные действия в Донбассе, если получит «отмашку от администрации Джо Байдена». Азаров уточнил, что последствия этих действий не волнуют Зеленского, потому что «они просто исполняют то, что им приказано».

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