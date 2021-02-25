Тепло и свет: в Лачинском районе Карабаха заработала на полную мощность ГЭС

До недавнего времени для жителей Нагорного Карабаха такие маленькие радости, как включить свет, поставить чайник и посмотреть новости были настоящей роскошью. Семья Ларисы Сааркисян - беженцы из Гадрута. Они покинули родной город сразу после эскалации конфликта.

«Вышла на балкон - вдруг мощный взрыв. У нас рядом полигон. Но я поняла, что это не он. Потом второй взрыв. Третий был тогда, когда я уже побежала», - рассказала Лариса Сааркисян.

Женщине 78 лет. Он является народной артисткой Карабаха. На сцене провела 65 лет. Когда в конце сентября столкновения только начинались, то вместе с детьми она пряталась в подвале. Затем стало ясно, что нужно бежать. Семья вернулась месяц назад. Но не к себе домой, а в гостиничный номер. Домой она попасть больше не может, потому что Гадрут перешел под контроль азербайджанской стороны.

«Это же наша земля. Мы приехали. Дали нам в гостинице номер. Я в Гадруте оставила все, все мое богатство. Мои сценичные костюмы», - рассказала Лариса Сааркисян.

С началом боевых действий многие населенные пункты остались без света. Работать на местной ГЭС стало некому, потому что люди эвакуировались.

Сегодня рабочие Лачинской гидроэлектростанции вернулись на свои места, как это было в прежние времена, когда ГЭС снабжала электричеством и теплом весь Нагорный Карабах. До боевых действий станций было 36, сейчас работают всего четыре.

«Установленная мощность данной гидроэлектростанции - 4000 киловатт в час. Производительность - 15 миллионов киловатт час в год. Производимое электричество обеспечивает энергией Лачинский район», - рассказал главный инженер Арсен Погосов.

Так получилось, что машинный зал гидроэлектростанции остался на территории Лачинского коридора, то есть под контролем российских миротворцев. А плотина перешла под контроль Азербайджана. Договориться о возобновлении работы удалось только сейчас.

Теперь армянские рабочие трудятся на ГЭС круглосуточно. Плотину еще предстоит очистить, чтобы станция заработала на полную мощность. Безопасность рабочих обеспечивают военнослужащие российского миротворческого контингента. Во многом, благодаря именно миротворцам РФ, подача тепла и света в Нагорном Карабахе вновь стала регулярной. И это многое значит для людей, вернувшихся в родные дома после 44 дней боевых действий.