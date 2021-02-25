Сильный туман: в МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

МЧС РФ распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в связи с сильным туманом, говорится на сайте ведомства.

«По данным синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 9 часов утра 26 февраля местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию во время тумана. Также спасатели призвали пешеходов быть более осторожными и внимательными.

Ранее синоптики предупредили, что из-за потепления, вызванного мощным атлантическим циклоном, и поступлением в столичный регион массы влажного и очень теплого воздуха, погода будет облачная, пройдут небольшие осадки и возможны туманы.