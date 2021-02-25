Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в страну некоторых категорий иностранцев

Президент США отменил очередной указ своего предшественника Дональда Трампа. Джо Байден разрешил въезжать в страну некоторым категориям иностранцев. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет о гражданах, которые, по мнению бывшего американского лидера, представляли собой риск для рынка труда США в период пандемии.

«Прокламация не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, например, мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями», - заявил действующий президент.

Также, по словам Байдена, этот запрет мешает отраслям экономики США, «которые используют таланты со всего мира». Кроме того, из-за указа Трампа, уточнил глава Белого дома, в Штаты не могли попасть те, кто выиграл гринкарту в ежегодной лотерее.

В начале прошлого года Трамп ужесточил требования к финансовому положению иммигрантов. Служба гражданства и иммиграции отказывала мигрантам с низким доходом в законном проживании, визах или въезде на территорию страны.