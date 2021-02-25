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В Москве в луже снега утонула легковушка: видео

Иван Линдеманн
23:23 25.02.2021
ЧП произошло недалеко от станции метро ВДНХ. На помощь владелице авто прибыли сотрудники «Мосводоканала».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Недалеко от станции метро ВДНХ в Москве утонул автомобиль. Он не смог проехать через лужу, образовавшуюся из-за растаявшего снега.

Видеозапись произошедшего публикует телеканал «Звезда». Владелица автомобиля от комментариев отказалась. На кадрах видно, что на помощь женщине прибыли сотрудники «Мосводоканала».

После сильных снегопадов и морозов в столице установилась плюсовая температура. Так, по данным Московского метеобюро, на ВДНХ столбики термометров поднимались до +4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такую погоду «не очень радостной». Но, по его словам, уже к понедельнику в Москве вновь начнет холодать.

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