В Москве в луже снега утонула легковушка: видео

Недалеко от станции метро ВДНХ в Москве утонул автомобиль. Он не смог проехать через лужу, образовавшуюся из-за растаявшего снега.

Видеозапись произошедшего публикует телеканал «Звезда». Владелица автомобиля от комментариев отказалась. На кадрах видно, что на помощь женщине прибыли сотрудники «Мосводоканала».

После сильных снегопадов и морозов в столице установилась плюсовая температура. Так, по данным Московского метеобюро, на ВДНХ столбики термометров поднимались до +4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такую погоду «не очень радостной». Но, по его словам, уже к понедельнику в Москве вновь начнет холодать.