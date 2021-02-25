Глава Евросовета заявил, что новые санкции против РФ утвердят на следующей неделе

Новые санкции Евросоюза против России в связи с ситуацией вокруг Навального будут официально утверждены на следующей неделе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций. Это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», - сказал Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня онлай-саммита глав государств и правительств ЕС.

В понедельник, 22 февраля, по итогам заседания в Брюсселе глав МИД 27 стран, входящих в Евросоюз, было достигнуто политическое соглашение о введении санкций против России.

В МИД РФ, комментируя решение о введении новых антироссийских санкций, заявили, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, и только после этого под него произвольно подбирают кандидатуры.