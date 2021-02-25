«Травля и запугивание»: в ОПЗЖ выступили с заявлением после обысков рядом с офисом партии

Акция украинских силовиков возле офиса партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» является преследованием и попыткой запугать сторонников оппозиционной политической силы. С таким заявлением выступили в офисе ОПЗЖ.

Ранее стало известно о спецоперации бойцов СБУ, которые задержали несколько сотрудников охранной фирмы «Шторм» в их автобусе. По данным украинских правоохранителей, этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение.

«"Зеленая" команда, окончательно потерявшая доверие граждан и поддержку избирателей, всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал, чтобы отвлечь внимание народа от собственных провалов. Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью – оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе», - говорится в заявлении на официальном сайте ОПЗЖ.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что санкции против него являются «торжеством» беспредела, а развернутая в отношении его партии кампания свидетельствует о том, что украинские чиновники «чувствуют опасность», поскольку его политика направлена на становление Украины будущего, свободной от внешнего управления.

Виктор Медведчук находится под персональными санкциями президента Украины Владимира Зеленского, которые он ввел 19 февраля. О введении санкций объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также добавил, что санкции касаются всего имущества Медведчука и будут введены сроком на три года.