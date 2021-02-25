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Вирусный цугцванг: как COVID-19 поставил на колени всю Европу

Павел Ремнев
22:55 25.02.2021
Срывы поставки вакцины из США и ее нехватка поставили под угрозу всю прививочную кампанию в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Число жертв коронавируса в мире превысило два с половиной миллиона. Самая тяжелая обстановка в США и Европе, которых накрыла уже третья волна инфекции при том, что вторая даже не успела пойти на спад. Осложняет ситуацию появление новых, более заразных штаммов. Практически повсеместно приходится ужесточать ограничительные меры. Сразу в нескольких странах действуют режим ЧС или комендантский час.

Амстердамская полиция просит демонстрантов покинуть парк. Пока вежливо, но дубинки и наручники держат под рукой. В стране действует комендантский час, запрещены массовые собрания.  Люди объясняют - им надоело сидеть по домам.

«Многие устали от локдауна и плюс у нас чрезвычайная теплая, весенняя погода. Все хотят выйти в парк, отдохнуть на солнышке, вчера у нас было +18», - рассказал гид в Амстердаме Евгений Макаревич.

Европа пытается противостоять третьей волне коронавируса. Французы не успели порадоваться отмене карантина, как за прошлые сутки количество заразившихся выросло более чем на 30 тысяч. Такого не было с ноября. Самая страшная ситуация – в Дюнкерке. Прирост заболевших там в четыре раза выше, чем в среднем по стране. В регионе водят жесткие ограничения.

«Запрещено будет покидать дома без веской или неотложной причины и нужно иметь при себе формуляр, который бы объяснял, в чем заключается эта причина», - объяснила гид во Франции Татьяна Захарова.

Проблема в том, говорят ученые, что третья волна коронавируса началась, когда еще не схлынула вторая. При этом COVID-19 продолжает мутировать. В.1.526 - название нового штамма коронавируса, по мнению вирусологов, он более устойчив к вакцинам. Тяжелее всего сейчас в центральной Европе. Чешский премьер прямо назвал ситуацию катастрофической. Врачи уже не успевают лечить другие болезни, все забито пациентами с коронавирусом.

«Мы начинаем говорить о помощи из-за границы. В настоящее время свободная вместимость больниц в Чешской Республике составляет около 15 процентов», - предупредил заместитель министра здравоохранения Чехии Владимир Черны.

Помощи просят и в Словаки, где срочно нужна дополнительная партия вакцин. Там сейчас больше всего смертей в Европе. Польша усиливает карантин, а в том, что снова приходится идти на чрезвычайные меры, власти обвиняют Евросоюз.

«Политика ЕС в области закупок вакцины и проблемы, связанные с доставкой вакцины, в частности, частично ответственны за третью волну коронавируса в Европе», - уверен министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

О новом локдауне объявили в Финляндии и Швеции, а те сферы, которые карантин не затронул, попали под жесткие ограничения. Дошло до того, что в некоторых европейских театрах артистам запретили выступать без масок. Против - знаменитая оперная певица Анна Нетребко.

«Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса. Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», - высказалась знаменитая оперная певица.

Кажется, пандемия снова становится неуправляемой. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что она только надеется, что распространение COVID-19 удастся взять под контроль в течение нескольких месяцев. Главный вопрос в вакцине, точнее в ее нехватке. Срыв поставок из США угрожает прививочной кампании по всей Европе. В Италии, надеются на российский «Спутник V». Его до сих пор проверяют в европейской комиссии по лекарственным средствам.

«В Италии расширяется фронт сторонников "Спутника V" и научное сообщество оценивает его крайне высоко. Все больше специалистов дают свое положительное заключение, пытаясь подтолкнуть таким образом, ускорить процесс, одобрения российской вакцины европейским регулятором», - заявила руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова.

Таких экспертных оценок ведущих институтов Европы накопилось уже несколько десятков. Прямо сейчас главы европейских государств  встречаются в формате видеоконференции. Решают как вернуть темпы прививочной кампании на прежний уровень и не допустить новой волны коронавируса.

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