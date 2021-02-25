Собянин допустил смягчение ограничений по COVID-19 для пожилых людей

Московские власти могут сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей города, чей возраст превышает 65 лет. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник напомнил, что пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями входят в группу риска, которая тяжело переносит заражение COVID-19.

«Наша задача как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», - сказал мэр в эфире «Россия 1».

Собянин также выразил надежду, что люди старшего поколения продолжат активно вакцинироваться от опасной инфекции.

Кроме того, он допустил, что в Москве в течение одного-двух месяцев будет отменен запрет на проведение фестивалей. Это, по словам мэра, произойдет, если заболеваемость в столице будет продолжать снижаться.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда в Москве могут быть сняты все противовирусные ограничения и при каких условиях это может произойти.