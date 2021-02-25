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Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу

Иван Линдеманн
02:18 25.02.2021
Президент Венесуэлы пообещал отказаться от сделок с Брюсселем в случае ужесточения санкционной политики.
Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу
© Фото: Joaquin Hernandez Xinhua Globallookpress
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Если Евросоюз не изменит санкционную политику в отношении Венесуэлы, то Каракас больше никогда не пойдет на сделки или диалог с Брюсселем. Такое заявление сделал президент республики Николас Мадуро.

«Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы», - приводят его слова РИА Новости.

Мадуро заявил, что ЕС вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, вводя санкции против судебной власти страны и вооруженных сил.

«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом - нет.  Либо вы измените свою позицию, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки», - сказал президент.

По словам венесуэльского лидера, его страна знает, как отвечать на угрозы.

Ранее Евросоюз расширил санкции в отношении Венесуэлы. В список попали высокопоставленные военные, члены Национального избирательного совета и депутаты нового состава парламента. Каракас в ответ объявил главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата.

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