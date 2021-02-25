СМИ: в офисе партии Медведчука в Киеве идут обыски

В офис политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» явились сотрудники СБУ и приступили к обыскам и задержанию находящихся там людей, сообщает «Страна».

«В офис партии ОПЗЖ приехала полиция и спецподразделение Нацпола. На территории офиса находится автобус, в котором были сотрудники охранного агентства "Шторм". Полиция задержала девятерых сотрудников охранного агентства вместе с автобусом. Надели наручники. Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение», - пишет издание.

В настоящий момент представители партии ожидают прибытия адвокатов и считают все происходящее провокацией со стороны действующих властей. У задержанных людей и сотрудников офиса при себе все необходимые документы, сообщают в офисе ОПЗЖ, никаких противоправных действий они не совершали.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что развернутая в отношении его партии кампания свидетельствует о том, что украинские чиновники «чувствуют опасность», поскольку его политика направлена на становление Украины будущего, свободной от внешнего управления.

Виктор Медведчук находится под персональными санкциями президента Украины Владимира Зеленского, которые он ввел 19 февраля. О введении санкций объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также добавил, что санкции касаются всего имущества Медведчука и будут введены сроком на три года.